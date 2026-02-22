Шакур назвал два условия для боя с Гарсией

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон выразил готовность подраться с новым обладателем титула WBC в полусреднем дивизионе Райаном Гарсией после его победы над Марио Барриосом, но озвучил условия.

По словам американского боксера, поединок должен пройти в промежуточном весе и быть под контролем VADA.

"Занималась ли VADA боем Гарсии с Марио Барриосом? Я видел Райана в поединке с Роландо Ромеро, и там он так не выглядел. Если он подерется со мной в следующем бою, то я без проблем приму вызов, но VADA примет участие в этом.

Мы встретимся посередине, в лимите 144 фунтов. Мы две большие звезды, нам не нужен титул для боя. Я думаю, что это отличный поединок. Я здесь ради больших боев. Наш поединок с Райаном Гарсией был бы огромным и потрясающим.

Я хочу подраться с ним. Если он желает провести бой, то его будет легко устроить. Нам просто необходимо убедиться, что Райан в программе VADA, что не будет никакого мошенничества", - приводит слова Стивенсона Boxing News.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Гарсия - Барриос.

