Шакур назвал два условия для боя с Гарсией

Американский чемпион ответил на вызов соотечественника.
Сегодня, 19:58       Автор: Игорь Мищук
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон выразил готовность подраться с новым обладателем титула WBC в полусреднем дивизионе Райаном Гарсией после его победы над Марио Барриосом, но озвучил условия.

По словам американского боксера, поединок должен пройти в промежуточном весе и быть под контролем VADA.

Читай также: "Вы знаете, с кем я хочу драться": Гарсия назвал желаемого соперника после победы над Барриосом

"Занималась ли VADA боем Гарсии с Марио Барриосом? Я видел Райана в поединке с Роландо Ромеро, и там он так не выглядел. Если он подерется со мной в следующем бою, то я без проблем приму вызов, но VADA примет участие в этом.

Мы встретимся посередине, в лимите 144 фунтов. Мы две большие звезды, нам не нужен титул для боя. Я думаю, что это отличный поединок. Я здесь ради больших боев. Наш поединок с Райаном Гарсией был бы огромным и потрясающим.

Я хочу подраться с ним. Если он желает провести бой, то его будет легко устроить. Нам просто необходимо убедиться, что Райан в программе VADA, что не будет никакого мошенничества", - приводит слова Стивенсона Boxing News.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Гарсия - Барриос.

