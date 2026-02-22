Райан Гарсия - Марио Барриос: лучшие моменты боя - видео

Американский претендент Райан Гарсия (25-2, 20 КО) одержал уверенную победу в бою против чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе мексикано-американца Марио Барриоса (29-3-2, 18 КО) и отобрал у него титул.

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 22 февраля, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США, став главным событием вечера бокса The Ring: High Stakes.

Гарсия уже в дебюте противостояния отправил Барриоса в нокдаун и в дальнейшем устроил избиение своем оппоненту, доведя бой до логичного разгромного успеха. Судьи отдали победу претенденту единогласным решением со счетом 119-108, 120-107 и 118-109.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Гарсия - Барриос:

Этой победой Гарсия закрыл поражение от Роландо Ромеро в предыдущем поединке.

Для Барриоса это была третья защита пояса, а первые две он свел вничью с Абелем Рамосом и Мэнни Пакьяо.

