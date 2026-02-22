Доменикале высказался о будущем ветеранов в Формуле-1

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикале прокомментировал будущее Льюиса Хэмилтона и Фернандо Алонсо.

Функционер убежден, что оба ветерана останутся в серии даже после будущего сезона.

А также он считает, что в Формуле-1 отлично работает преемственность поколений, а замены нынешним легендам всегда найдутся.

Вам может показаться, что они прекратят выступать после этого года – но я сомневаюсь, ведь они оба бойцы. Они доказали, что при наличии удачного сочетания болида, команды и перспектив могут бороться и дальше. Откровенно говоря, не думаю, что они уйдут из Ф-1. Надеюсь, я прав, ведь они очень важны для Формулы-1. Если же Хэмилтон и Алонсо уйдут – чего я не жду – то, думаю, новое поколение пилотов сможет быстро привлечь внимание к себе. Новые пилоты очень важны – их поддерживает много подростков. Интересно, как меняется аудитория спорта

