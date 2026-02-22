25-летний игрок НФЛ был найден мертвым

Подозревается, что американский футболист мог совершить самоубийство.

Бывший ресивер Аризоны Кардиналс и Миннесоты Вайкингс Рондейл Мур был найден мертвым в своем родном городе Нью-Олбани в штате Индиана.

Как сообщает The Athletic, тело 25-летнего спортсмена было обнаружено 21 февраля в одного из местных домов. По предварительным данным полиции, американский футболист мог совершить самоубийство из огнестрельного оружия.

В воскресенье, 22 февраля, должно произойти его вскрытие, по итогам которого должны определить точную причину смерти игрока.

На трагедию отреагировал последний клуб спортсмена Миннесота Вайкингс.

"Мы глубоко опечалены трагической новостью о внезапной смерти Рондейла Мура. В это тяжелое время наши мысли с семьей и друзьями Рондейла", - говорится в заявлении.

We are deeply saddened by the heartbreaking news of Rondale Moore's sudden passing.



Our thoughts are with Rondale’s family and friends during this devastating time. pic.twitter.com/Qi7CY0GGng — Minnesota Vikings (@Vikings) February 22, 2026

Мур был звездой университета Пердью, откуда был выбран во втором раунде командой Аризона Кардиналс, в составе которой в 2021 году дебютировал в НФЛ и успешно провел первый сезон.

Однако дальнейшей карьере игрока помешали серьезные травмы колена. После разрыва крестообразных связок в 2022 году журналисты сообщали о его плохом психологическом состоянии.

Последние два года Мур боролся с последствиями травм, пребывая в статусе резервного игрока в командах Атланта Фалконс и Миннесота Вайкингс.

Напомним, ранее был назван MVP сезона НФЛ.

