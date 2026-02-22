iSport.ua
Снигур стала победительницей турнира в Португалии

Украинка завоевала первый в карьере титул на уровне WTA 125.
Сегодня, 14:53       Автор: Игорь Мищук
Дарья Снигур / Getty Images
Дарья Снигур / Getty Images

Украинская теннисистка Дарья Снигур стала победительницей турнира WTA 125 в португальском Оэйраше.

В финальном поединке украинка в двух сетах обыграла первую сеяную на соревнованиях швейцарку Викторию Голубич со счетом 6:3, 6:3.

Читай также: Снигур проиграла свой полуфинал на турнире в Румынии

Соперницы провели на корте 1 час и 25 минут. Украинская теннисистка не подавала навылет, совершила две двойные ошибки и использовала 7/9 брейк-поинтов.

WTA 125, Оэйраш, Португалия
Финал

Дарья Снигур (Украина) - Виктория Голубич (Швейцария) 6:3, 6:3

Для Снигур эта победа на турнире категории WTA 125 стала первой в карьере.

Напомним, накануне другая украинская теннисистка Элина Свитолина уступила в финале турнира в Дубае.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Виктория Голубич дарья снигур

