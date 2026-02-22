Снигур стала победительницей турнира в Португалии
Украинская теннисистка Дарья Снигур стала победительницей турнира WTA 125 в португальском Оэйраше.
В финальном поединке украинка в двух сетах обыграла первую сеяную на соревнованиях швейцарку Викторию Голубич со счетом 6:3, 6:3.
Читай также: Снигур проиграла свой полуфинал на турнире в Румынии
Соперницы провели на корте 1 час и 25 минут. Украинская теннисистка не подавала навылет, совершила две двойные ошибки и использовала 7/9 брейк-поинтов.
WTA 125, Оэйраш, Португалия
Финал
Дарья Снигур (Украина) - Виктория Голубич (Швейцария) 6:3, 6:3
Для Снигур эта победа на турнире категории WTA 125 стала первой в карьере.
Напомним, накануне другая украинская теннисистка Элина Свитолина уступила в финале турнира в Дубае.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!