Снигур составила компанию Алейниковой в полуфинале Transylvania Open

Отечественная теннисистка Дарья Снигур последней пробилась в 1/2 финала турнира. В четвертьфинале она в трех сетах одолела китаянку Юань Юэ.

К середине первой партии соперницы обменялись брейками. Решающим же стал седьмой гейм. Юань во второй раз взяла подачу представительницы Украины и впоследствии реализовала преимущество.

Снигур полностью реабилитировался во втором сете. Украинка просто смяла оппонентку. С тремя брейками она повесила китайской теннисистке "баранку" за 29 минут.

Самой ожесточенной стала третья партия. Соперницы шли нога в ногу и даже на брейки сразу отвечали обратными. Когда же неминуемым казался тай-брейк, то Снигур еще раз взяла подачу Юань и завоевала путевку в полуфинал.

Следующей оппоненткой украинской теннисистки станет хозяйка кортов Сорана Кырстя. В другом поединке стадии украинка Александра Алейникова встретится с британкой румынского происхождения Эммой Радукану. Матчи состоятся 6 февраля.

Transylvania Open. Клуж-Напока, Румыния

1/4 финала

Юань Юэ (Китай) – Дарья Снигур (Украина) – 6:4, 0:6, 5:7

