Снигур проиграла финал квалификации Australian Open-2026

Украинка потерпела неудачу в противостоянии с "нейтралкой".

Дарья Снигур не смогла пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. Украинская теннисистка в трех сетах уступила белоруске Александре Соснович.

В первой партии нейтральная спортсменка внешне легко создала преимущество. Она дважды взяла подачи Снигур и вышла подавать на сет в седьмом гейме. Украинка смогла лишь ненадолго отсрочить сетбол.

Впрочем, Снигур полностью реабилитировалась во второй партии. Украинская теннисистка сумела закрыть сет всего за 21 минуту. Она повесила "баранку" Соснович, не отдав ни одного гейма.

Но такое развитие событий сыграло злую шутку со Снигур. Решающая партия пошла по сценарию первого сета и завершилась с тем же результатом (2:6). Далее следует "нейтралка".

Australian Open, квалификация

женщины, финал

Александра Соснович (нейтр.) – Дарья Снигур (Украина) – 6:2, 0:6, 6:2

