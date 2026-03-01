Капитан Боруссии выбыл на долгий термин

Капитан Боруссии Эмре Джан больше не сыграет в этом сезоне, пишет пресс-служба клуба.

Напомним, что в матче с Баварией немецкий хавбек получил травму.

Как показало обследование, у Джана разрыв крестообразной связки левого колена. Даже с такой травмой игрок пытался продолжить матч, но был вынужден в слезах покинуть поле.

Текущий сезон для 32-летнего футболиста точно завершен. Восстановление после такой травмы занимает около 7-9 месяцев.

В этом сезоне Джан провел 16 матчей, отметившись тремя голами.

Напомним, что победителем немецкого дерби стала Бавария.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!