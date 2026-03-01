iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Капитан Боруссии выбыл на долгий термин

Эмре Джан порвал "кресты".
Сегодня, 18:43       Автор: Андрей Безуглый
Эмре Джан / Getty Images
Эмре Джан / Getty Images

Капитан Боруссии Эмре Джан больше не сыграет в этом сезоне, пишет пресс-служба клуба.

Напомним, что в матче с Баварией немецкий хавбек получил травму.

Как показало обследование, у Джана разрыв крестообразной связки левого колена. Даже с такой травмой игрок пытался продолжить матч, но был вынужден в слезах покинуть поле.

Текущий сезон для 32-летнего футболиста точно завершен. Восстановление после такой травмы занимает около 7-9 месяцев.

В этом сезоне Джан провел 16 матчей, отметившись тремя голами.

Напомним, что победителем немецкого дерби стала Бавария.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эмре Джан

Статьи по теме

Капитан Боруссии Дортмунд определился со своим будущим Капитан Боруссии Дортмунд определился со своим будущим
Боруссия Дортмунд объявила о продлении контракта с важным игроком Боруссия Дортмунд объявила о продлении контракта с важным игроком
Джан - о матче с Баварией: Жаль, что дерь**вый пенальти вновь решил исход игры Джан - о матче с Баварией: Жаль, что дерь**вый пенальти вновь решил исход игры
Холанд и Джан пропустят матч Боруссии против Лацио Холанд и Джан пропустят матч Боруссии против Лацио

Видео

Греческий легкоатлет стал третьим в истории, кто превзошел Бубку в прыжках с шестом
Греческий легкоатлет стал третьим в истории, кто превзошел Бубку в прыжках с шестом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Арсенал - Челси, Рома - Ювентус, поединки Манчестер Юнайтед, Милана, Жироны
просмотров
УПЛ: Кривбасс разбил Зарю, Оболонь и Колос одержали минимальные победы
просмотров

Последние новости

Украина20:48
УПЛ: Кривбасс разбил Зарю, Оболонь и Колос одержали минимальные победы
Европа20:30
Арсенал при помощи двух угловых обыграл Челси
Украина20:10
Колос обыграл Карпаты в матче с двумя нереализованными пенальти
Европа19:56
Спустя 32 года Тоттенхэм переживает худшую серию в АПЛ
Европа19:33
Украинский форвард отметился дебютным голом за нидерландскую команду
Европа19:14
В Испании остановили матч из-за расистких оскорблений
Еврокубки18:56
Евролига установила финансовые показатели фэйр-плей
Европа18:43
Капитан Боруссии выбыл на долгий термин
Европа18:22
Наставник Реала рассказал о восстановлении Мбаппе
Европа18:00
Манчестер Юнайтед обыграл Кристал Пэлас и поднял в топ-3
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK