Капитан Боруссии Дортмунд определился со своим будущим
Капитан дортмундской Боруссии Эмре Джан принял решение касательно своего будущего.
По информации журналиста Экрема Конура, 31-летний немец не хочет покидать клуб Бундеслиги - ему нравится находиться в команде.
Полузащитник готов продлить контракт с шмелями и даже пойти на снижение зарплаты, чтобы показать клубу, насколько он заинтересован в продолжении выступлений за "жёлто-чёрных".
Действующий контракт хавбека с Боруссией истекает летом этого года, однако соглашение может быть продлено до лета 2028 года.
