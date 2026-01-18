iSport.ua
Капитан Боруссии Дортмунд определился со своим будущим

Готов к жертве ради клуба.
Сегодня, 12:40       Автор: Валентина Чорноштан
Эмре Джан / Getty Images
Эмре Джан / Getty Images

Капитан дортмундской Боруссии Эмре Джан принял решение касательно своего будущего.

По информации журналиста Экрема Конура, 31-летний немец не хочет покидать клуб Бундеслиги - ему нравится находиться в команде.

Полузащитник готов продлить контракт с шмелями и даже пойти на снижение зарплаты, чтобы показать клубу, насколько он заинтересован в продолжении выступлений за "жёлто-чёрных".

Действующий контракт хавбека с Боруссией истекает летом этого года, однако соглашение может быть продлено до лета 2028 года.

К слову, Манчестер Юнайтед хочет подписать ключевого игрока Ювентуса.

