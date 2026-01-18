iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед хочет подписать ключевого игрока Ювентуса

Пьеру Калюлю на трансферном радаре.
Сегодня, 10:49       Автор: Валентина Чорноштан
Пьер Калюлю / Getty Images
Пьер Калюлю / Getty Images

Центральный защитник Ювентуса Пьеру Калюлю заинтересовал несколько клубов из АПЛ, в том числе Манчестер Юнайтед.

Руководство Ювентуса не против продать француза, сумма трансфера не должна быть меньше 30 миллионов евро. Отмечается, что главной причиной, по которой "старая сеньора" готова расстаться с игроком, это вылет из Лиги чемпионов.

Помимо МЮ, за ситуацией вокруг игрока следят Астон Вилла и Тоттенхэм, но только манкунианцам и "шопорам" не составит проблемы заплатить такую сумму за футболиста.

В нынешнем сезоне Калюлю принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

Узнайтерезультат матча 21-го тура итальянской Серии А, в котором Ювентус сыграл с Кальяри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус манчестер юнайтед

Статьи по теме

Ювентус потерпел внезапное поражение от аутсайдера Серии А Ювентус потерпел внезапное поражение от аутсайдера Серии А
МЮ уверенно одолел Манчестер Сити МЮ уверенно одолел Манчестер Сити
Каррик определился с трансферными планами на январь Каррик определился с трансферными планами на январь
Каррик отреагировал на назначение в МЮ Каррик отреагировал на назначение в МЮ

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: мужской спринт в Рупольдинге выиграл Самуэльссон
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: финал Кубка африканский наций, Миколенко встретится с Астон Виллой
просмотров
Биатлон, Кубок мира 2025/2026: Джакомель вышел в лидеры общего зачета, Жанмонно - на вершине, Мандзин и Дмитренко - лучшие среди украинцев
просмотров

Последние новости

Формула 111:43
Покинет ли Ферстаппен Ред Булл. Бывший советник "быков" поделился возможным исходом карьеры Макса
Бокс11:12
Усик против Уайлдера? Президент WBC рассказал, когда состоится бой
Европа10:49
Манчестер Юнайтед хочет подписать ключевого игрока Ювентуса
Теннис10:21
Даяна Ястремская не смогла пробиться во второй раунд Australian Open
Теннис10:04
Будущее Гвардиолы в Манчестер Сити под вопросом
Теннис09:43
Свитолина вышла во второй круг Australian Open, одолев Букшу
НХЛ09:30
НХЛ: Вашингтон проиграл Флориде, Питтсбург уступил Коламбусу
НБА08:57
НБА: Майами обыграл Оклахому, Портленд разобрался с Лейкерс
Теннис08:37
Костюк проиграла Жакемо в первом круге Australian Open
Европа08:19
Оценка Ярмолюка против Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK