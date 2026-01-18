Манчестер Юнайтед хочет подписать ключевого игрока Ювентуса

Центральный защитник Ювентуса Пьеру Калюлю заинтересовал несколько клубов из АПЛ, в том числе Манчестер Юнайтед.

Руководство Ювентуса не против продать француза, сумма трансфера не должна быть меньше 30 миллионов евро. Отмечается, что главной причиной, по которой "старая сеньора" готова расстаться с игроком, это вылет из Лиги чемпионов.

Помимо МЮ, за ситуацией вокруг игрока следят Астон Вилла и Тоттенхэм, но только манкунианцам и "шопорам" не составит проблемы заплатить такую сумму за футболиста.

В нынешнем сезоне Калюлю принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

