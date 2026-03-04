Три главные награды месяца отправились в Сан-Антонио

Сан-Антонио Сперс стали первой командой в истории Западной конференции, сумевшей завоевать все индивидуальные награды по итогам одного месяца.

Команда завершила февраль со статистикой 11-0, выиграв все матчи и тем самым собрав полный комплект наград.

Митч Джонсон получил награду Лучший тренер, а Дилан Харпер - Лучший новичок.

А Лидер Сперс Виктор Вембаньяма - был признан лучшим игроком месяца и лучшим оборонительным баскетболистом НБА по итогам февраля.

First Western Conference team in NBA history to have all Player, Rookie and Coach of the Month honors in the same month 🔥 pic.twitter.com/vyhQZnSQ8d — San Antonio Spurs (@spurs) March 3, 2026

