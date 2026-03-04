iSport.ua
Три главные награды месяца отправились в Сан-Антонио

11 побед подряд и россыпь призов.
Сегодня, 13:24       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки Сан-Антонио Сперс / Getty Images
Игроки Сан-Антонио Сперс / Getty Images

Сан-Антонио Сперс стали первой командой в истории Западной конференции, сумевшей завоевать все индивидуальные награды по итогам одного месяца.

Команда завершила февраль со статистикой 11-0, выиграв все матчи и тем самым собрав полный комплект наград.

Митч Джонсон получил награду Лучший тренер, а Дилан Харпер - Лучший новичок.

А Лидер Сперс Виктор Вембаньяма - был признан лучшим игроком месяца и лучшим оборонительным баскетболистом НБА по итогам февраля.

К слову, о том, как Сан-Антонио Спёрс сыграли в марте против действующих чемпионов НБА и в других матчах регулярного чемпионата, вы можете узнать на нашем сайте.

