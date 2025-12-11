Кубок НБА: Оклахома унизила Финикс, Лейкерс принимали Сан-Антонио

Во внутрисезонном Кубке НБА определились два последних участника Финала четырех этого турнира.

Действующий чемпион НБА и прошлогодний финалист Кубка Оклахома-Сити Тандер в домашнем матче просто уничтожила Финикс Санс, обыграв их с разницей в 49 очков. В последней четверти за "громовых" играли игроки дальнего конца скамейки, но даже они разбили соперников.

Оклахома – Финикс 138:89

Во втором матче также была достаточно уверенная победа, которую Сан-Антонио добыли в Лос-Анджелесе против Лейкерс, но здесь в последней четверти хозяева хотя бы сумели провести небольшой камбэк и наблизиться менее чем на 10 очков в счете.

Лейкерс — Сан-Антонио 119:132

Таким образом, в Лас-Вегасе уже через несколько дней сыграют Нью-Йорк Никс против Орландо Мэджик и Сан-Антонио Сперс против Оклахомы-Сити Тандер.

