НХЛ: Сиэтл прервал серию поражений, Флорида снова победила

В Национальной хоккейной Лиге состоялись четыре поединка, один из которых перешел в стадию овертаймов.

Сиэтл дома принимал Лос-Анджелес и именно эти команды не определили лучшего за три периода, но в дополнительное время хозяева смогли одержать первую за последние семь матчей победу. В свою очередь Детройт и Флорида победили на выезде с одинаковым счетом 4:3.

Результаты матчей НХЛ за 11 декабря

Чикаго - Нью-Йорк Рейнджерс – 3:0

Шайбы: 27:08 Кревье (Гризлик, Дикинсон) (меньше) – 1:0; 34:27 Бедард (Бураковский) – 2:0; 43:52 Бертуцци (Грин, Бедард) – 3:0.

Калгари - Детройт – 3:4

Шайбы: 01:02 Дебринкет (Кейн, Копп) – 0:1; 04:33 Сандин Пелликка (Дебринкет, Кейн) - 0:2; 27:41 Дебринкет (Копп) – 0:3; 29:09 Ларкин (Реймонд) – 0:4; 48:02 Фараби (меньше) – 1:4; 49:07 Коронато (Кадри) – 2:4; 54:40 Уигар (Андерссон, Кадри) - 3:4.

Юта – Флорида – 3:4

Шайбы: 11:23 Гюнтер (Марино) – 1:0; 19:17 Верхеге (Экблад, Беннетт) - 1:1; 21:40 Беннетт (Родригес, Миккола) - 1:2; 23:24 Беннетт (Верхеге) – 1:3; 23:37 Гюнтер (Крауз, Марино) - 2:3; 34:37 ​​Макбейн (Дурзи, Коул) – 3:3; 59:08 Лунделль (Луостарынен, Райнхарт) – 3:4.

Сиэтл – Лос-Анджелес – 3:2 (ОТ)

Шайбы: 23:21 Макканн (Данн, Стивенсон) (более) – 1:0; 28:16 Лаферье (Армия) (меньше) - 1:1; 54:40 Фиала (Копитер, Кемпе) (более) - 1:2; 59:34 Бенирс (Толванен) (бол.) – 2:2; 61:20 Данн (Толванен, Эберле) (более) – 3:2.

