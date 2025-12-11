iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Сиэтл прервал серию поражений, Флорида снова победила

Завершились четыре матча регулярного чемпионата.
Сегодня, 08:58       Автор: Василий Войтюк
Сиэтл прервал серию поражений / Getty Images
Сиэтл прервал серию поражений / Getty Images

В Национальной хоккейной Лиге состоялись четыре поединка, один из которых перешел в стадию овертаймов.

Сиэтл дома принимал Лос-Анджелес и именно эти команды не определили лучшего за три периода, но в дополнительное время хозяева смогли одержать первую за последние семь матчей победу. В свою очередь Детройт и Флорида победили на выезде с одинаковым счетом 4:3.

Результаты матчей НХЛ за 11 декабря

Чикаго - Нью-Йорк Рейнджерс – 3:0

Шайбы: 27:08 Кревье (Гризлик, Дикинсон) (меньше) – 1:0; 34:27 Бедард (Бураковский) – 2:0; 43:52 Бертуцци (Грин, Бедард) – 3:0.

Калгари - Детройт – 3:4

Шайбы: 01:02 Дебринкет (Кейн, Копп) – 0:1; 04:33 Сандин Пелликка (Дебринкет, Кейн) - 0:2; 27:41 Дебринкет (Копп) – 0:3; 29:09 Ларкин (Реймонд) – 0:4; 48:02 Фараби (меньше) – 1:4; 49:07 Коронато (Кадри) – 2:4; 54:40 Уигар (Андерссон, Кадри) - 3:4.

Юта – Флорида – 3:4

Шайбы: 11:23 Гюнтер (Марино) – 1:0; 19:17 Верхеге (Экблад, Беннетт) - 1:1; 21:40 Беннетт (Родригес, Миккола) - 1:2; 23:24 Беннетт (Верхеге) – 1:3; 23:37 Гюнтер (Крауз, Марино) - 2:3; 34:37 ​​Макбейн (Дурзи, Коул) – 3:3; 59:08 Лунделль (Луостарынен, Райнхарт) – 3:4.

Сиэтл – Лос-Анджелес – 3:2 (ОТ)

Шайбы: 23:21 Макканн (Данн, Стивенсон) (более) – 1:0; 28:16 Лаферье (Армия) (меньше) - 1:1; 54:40 Фиала (Копитер, Кемпе) (более) - 1:2; 59:34 Бенирс (Толванен) (бол.) – 2:2; 61:20 Данн (Толванен, Эберле) (более) – 3:2.

На ISPORT также доступны результаты матчей игрового дня в Национальной баскетбольной Ассоциации.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Тандер побили рекорд франшизы, продлив серию побед Тандер побили рекорд франшизы, продлив серию побед
Фиорентина - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги конференций Фиорентина - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Шульга провел крутой матч за фарм-клуб Бостона Шульга провел крутой матч за фарм-клуб Бостона
Оценки украинцев в матче Бенфика - Наполи Оценки украинцев в матче Бенфика - Наполи

Видео

Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа
Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Реал принимает Ман Сити, а Трубин и Судаков выходят против Наполи, Забарный против Атлетик
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров

Последние новости

НБА10:19
Тандер побили рекорд франшизы, продлив серию побед
Лига конференций10:16
Фиорентина - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
НБА09:42
Шульга провел крутой матч за фарм-клуб Бостона
Лига Чемпионов09:39
Оценки украинцев в матче Бенфика - Наполи
Другое09:20
На ISPORT.ua открыта вакансия редактора новостной ленты
Лига Чемпионов09:18
Забарный получил высокие оценки за игру с Атлетиком
НХЛ08:58
НХЛ: Сиэтл прервал серию поражений, Флорида снова победила
НБА08:34
Кубок НБА: расписание матчей Финала четырех в Лас-Вегасе
Лига конференций08:18
Фиорентина - Динамо: прогноз на матч Лиги конференций
НБА07:55
Кубок НБА: Оклахома унизила Финикс, Лейкерс принимали Сан-Антонио
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK