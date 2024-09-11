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Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа

ISPORT.UA представляет результаты команд на основном этапе Лиги чемпионов-2024/25.
Сегодня, 11:35
Лига чемпионов-2024/25 / Getty Images
Лига чемпионов-2024/25 / Getty Images

17 сентября стартует 33-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА.

В этом сезоне главный еврокубковый турнир претерпел существенные изменения - традицонный групповой этап сменился на основной этап, в котором примут участие 36 команд.

Все они будут соревноваться в рамках единой таблицы, проведя в общей сложности все те же восемь матчей, но с разными соперниками.

По итогам основного этапа первые восемь команд в таблице проходят сразу в 1/8 финала, следующие 16 команд - в 1/16 финала, а оставшиеся 12 - вылетают из турнира.

Общая таблица основного этапа Лиги чемпионов-2024/25

Команда І В Н П З П О
1 Арсенал 0 0 0 0 0 0 0
2 Астон Вілла 0 0 0 0 0 0 0
3 Аталанта 0 0 0 0 0 0 0
4 Атлетіко 0 0 0 0 0 0 0
5 Баварія 0 0 0 0 0 0 0
6 Баєр Леверкузен 0 0 0 0 0 0 0
7 Барселона 0 0 0 0 0 0 0
8 Бенфіка 0 0 0 0 0 0 0
9 Болонья 0 0 0 0 0 0 0
10 Боруссія Дортмунд 0 0 0 0 0 0 0
11 Брест 0 0 0 0 0 0 0
12 Брюгге 0 0 0 0 0 0 0
13 Динамо Загреб 0 0 0 0 0 0 0
14 Жирона 0 0 0 0 0 0 0
15 Інтер 0 0 0 0 0 0 0
16 Ліверпуль 0 0 0 0 0 0 0
17 Лілль 0 0 0 0 0 0 0
18 Манчестер Сіті 0 0 0 0 0 0 0
19 Мілан 0 0 0 0 0 0 0
20 Монако 0 0 0 0 0 0 0
21 ПСВ 0 0 0 0 0 0 0
22 ПСЖ 0 0 0 0 0 0 0
23 РБ Зальцбург 0 0 0 0 0 0 0
24 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 0 0
25 Реал Мадрид 0 0 0 0 0 0 0
26 Селтік 0 0 0 0 0 0 0
27 Слован Братислава 0 0 0 0 0 0 0
28 Спарта Прага 0 0 0 0 0 0 0
29 Спортінг Лісабон 0 0 0 0 0 0 0
30 Феєнорд 0 0 0 0 0 0 0
31 Црвена Звезда 0 0 0 0 0 0 0
32 Шахтар 0 0 0 0 0 0 0
33 Штурм 0 0 0 0 0 0 0
34 Штутгарт 0 0 0 0 0 0 0
35 Ювентус 0 0 0 0 0 0 0
36 Янг Бойз 0 0 0 0 0 0 0

Расписание и результаты матчей основного этапа Лиги чемпионов-2024/25

1 тур

  • 17 сентября

18:45, Базель - Астон Вилла
18:45, Ювентус - ПСВ Эйндховен 
21:00, Милан - Ливерпуль
21:00, Бавария - Динамо Загреб
21:00, Реал Мадрид - Штутгарт
21:00, Спортинг Лиссабон - Лилль 

  • 18 сентября

18:45 - Спарта Прага - Зальцбург
18:45 - Болонья - Шахтер Донецк
21:00 - Селтик - Слован Братислава
21:00 - Брюгге - Боруссия Дортмунд
21:00 - Манчестер Сити - Интер
21:00 - ПСЖ - Жирона

  • 19 сентября

18:45 - Фейенорд - Байер 04 Леверкузен
18:45 - Црвена Звезда - Бенфика
21:00 - Монако - Барселона
21:00 - Аталанта - Арсенал
21:00 - Атлетико - РБ Лейпциг
21:00 Брест - Штурм Грац

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов

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