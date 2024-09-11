Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа
17 сентября стартует 33-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА.
В этом сезоне главный еврокубковый турнир претерпел существенные изменения - традицонный групповой этап сменился на основной этап, в котором примут участие 36 команд.
Все они будут соревноваться в рамках единой таблицы, проведя в общей сложности все те же восемь матчей, но с разными соперниками.
По итогам основного этапа первые восемь команд в таблице проходят сразу в 1/8 финала, следующие 16 команд - в 1/16 финала, а оставшиеся 12 - вылетают из турнира.
Общая таблица основного этапа Лиги чемпионов-2024/25
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Астон Вілла
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Атлетіко
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Баварія
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Баєр Леверкузен
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Бенфіка
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Боруссія Дортмунд
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Динамо Загреб
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Інтер
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|Ліверпуль
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|Лілль
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|Манчестер Сіті
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|Мілан
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23
|РБ Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|25
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|26
|Селтік
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|27
|Слован Братислава
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|28
|Спарта Прага
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|29
|Спортінг Лісабон
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|30
|Феєнорд
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|31
|Црвена Звезда
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|32
|Шахтар
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|33
|Штурм
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|34
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|35
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|36
|Янг Бойз
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Расписание и результаты матчей основного этапа Лиги чемпионов-2024/25
1 тур
- 17 сентября
18:45, Базель - Астон Вилла
18:45, Ювентус - ПСВ Эйндховен
21:00, Милан - Ливерпуль
21:00, Бавария - Динамо Загреб
21:00, Реал Мадрид - Штутгарт
21:00, Спортинг Лиссабон - Лилль
- 18 сентября
18:45 - Спарта Прага - Зальцбург
18:45 - Болонья - Шахтер Донецк
21:00 - Селтик - Слован Братислава
21:00 - Брюгге - Боруссия Дортмунд
21:00 - Манчестер Сити - Интер
21:00 - ПСЖ - Жирона
- 19 сентября
18:45 - Фейенорд - Байер 04 Леверкузен
18:45 - Црвена Звезда - Бенфика
21:00 - Монако - Барселона
21:00 - Аталанта - Арсенал
21:00 - Атлетико - РБ Лейпциг
21:00 Брест - Штурм Грац
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