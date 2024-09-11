Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа

17 сентября стартует 33-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА.

В этом сезоне главный еврокубковый турнир претерпел существенные изменения - традицонный групповой этап сменился на основной этап, в котором примут участие 36 команд.

Все они будут соревноваться в рамках единой таблицы, проведя в общей сложности все те же восемь матчей, но с разными соперниками.

По итогам основного этапа первые восемь команд в таблице проходят сразу в 1/8 финала, следующие 16 команд - в 1/16 финала, а оставшиеся 12 - вылетают из турнира.

Общая таблица основного этапа Лиги чемпионов-2024/25

Расписание и результаты матчей основного этапа Лиги чемпионов-2024/25

1 тур

17 сентября

18:45, Базель - Астон Вилла

18:45, Ювентус - ПСВ Эйндховен

21:00, Милан - Ливерпуль

21:00, Бавария - Динамо Загреб

21:00, Реал Мадрид - Штутгарт

21:00, Спортинг Лиссабон - Лилль

18 сентября

18:45 - Спарта Прага - Зальцбург

18:45 - Болонья - Шахтер Донецк

21:00 - Селтик - Слован Братислава

21:00 - Брюгге - Боруссия Дортмунд

21:00 - Манчестер Сити - Интер

21:00 - ПСЖ - Жирона

19 сентября

18:45 - Фейенорд - Байер 04 Леверкузен

18:45 - Црвена Звезда - Бенфика

21:00 - Монако - Барселона

21:00 - Аталанта - Арсенал

21:00 - Атлетико - РБ Лейпциг

21:00 Брест - Штурм Грац

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