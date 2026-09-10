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Бавария разгромила Буде-Глимт в стартовом матче Лиги чемпионов

Мюнхенский клуб победил в домашней встрече первого тура общего этапа турнира.
Вчера, 23:46       Автор: Сергей Носенко
Бавария Мюнхен / Getty Images
Бавария Мюнхен / Getty Images

Бавария на своем поле разгромила Буде-Глимт в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча на Альянц Арене завершилась со счетом 5:0.

Счет во втором тайме открыл Джамал Мусиала — немец отличился на 47-й минуте после передачи Харри Кейна. Сам английский форвард вскоре записал гол в свой актив, реализовав момент на 61-й минуте после ассиста Майкла Олисе.

На 77-й минуте Альфонсо Дэвис довел преимущество хозяев до трех мячей. Затем Олисе оформил дубль: француз забил на 83-й минуте с передачи Леннарта Карла, а уже в компенсированное время вновь поразил ворота норвежцев.

Кроме того, Буде-Глимт завершал матч в меньшинстве — на 88-й минуте красную карточку получил Один Бйортуфт. В итоге Бавария довела встречу до разгромной победы 5:0.

Лига чемпионов, 1-й тур основного этапа

Бавария — Буде-Глимт — 5:0

Голы:

  • 47' Джамал Мусиала — 1:0
  • 61' Харри Кейн — 2:0
  • 77' Альфонсо Дэвис — 3:0
  • 83' Майкл Олисе — 4:0
  • 90+2' Майкл Олисе — 5:0

Удаление: 88' Один Бйортуфт (Буде-Глимт)

Напомним, Сабах без единого удара в створ уступил Манчестер Юнайтед

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Бавария Мюнхен Буде-Глимт

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