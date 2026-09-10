Бавария разгромила Буде-Глимт в стартовом матче Лиги чемпионов
Бавария на своем поле разгромила Буде-Глимт в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча на Альянц Арене завершилась со счетом 5:0.
Счет во втором тайме открыл Джамал Мусиала — немец отличился на 47-й минуте после передачи Харри Кейна. Сам английский форвард вскоре записал гол в свой актив, реализовав момент на 61-й минуте после ассиста Майкла Олисе.
На 77-й минуте Альфонсо Дэвис довел преимущество хозяев до трех мячей. Затем Олисе оформил дубль: француз забил на 83-й минуте с передачи Леннарта Карла, а уже в компенсированное время вновь поразил ворота норвежцев.
Кроме того, Буде-Глимт завершал матч в меньшинстве — на 88-й минуте красную карточку получил Один Бйортуфт. В итоге Бавария довела встречу до разгромной победы 5:0.
Лига чемпионов, 1-й тур основного этапа
Бавария — Буде-Глимт — 5:0
Голы:
- 47' Джамал Мусиала — 1:0
- 61' Харри Кейн — 2:0
- 77' Альфонсо Дэвис — 3:0
- 83' Майкл Олисе — 4:0
- 90+2' Майкл Олисе — 5:0
Удаление: 88' Один Бйортуфт (Буде-Глимт)
Напомним, Сабах без единого удара в створ уступил Манчестер Юнайтед
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