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Футбол

Сабах без единого удара в створ уступил Манчестер Юнайтед

Дебют выдался очень неудачным.
Вчера, 23:58       Автор: Андрей Безуглый
Манчестер Юнайтед - Сабах / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Сабах / Getty Images

В четверг, 10 сентября, Манчестер Юнайтед принимал дома новичка Лиги чемпионов Сабах.

Манкунианцы с первых минут забрали себе инициативу и начали осаду штрафной соперника. В итоге уже на 27-й минуте Кунья открыл счет в матче.

В концовке тайма МЮ ще и отправил два гола в раздевалку, выиграв первый тайм 3:0.

Во второй же половине игры Сабах все так же практически ничего не мог противопоставить манкунианцам. А Каррик наоборот провел широкую ротацию, выпустив Маунта и молодых игроков.

В итоге еще в середине тайма Мартинес забил курьезный гол, а Сабах так и завершил матч без единого удара в створ.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Сабах 1-го тура Лиги чемпионов

Манчестер Юнайтед - Сабах 4:0
Голы: Кунья, 27, Фернандеш, 42, Шешко, 45, Мартинес, 68

Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 21 - 11
Удары в створ: 10 - 0
Угловые: 7 - 2
Фолы: 12 - 13

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