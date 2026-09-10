Ушел из жизни легенда бесйбола, который пережил атомную бомбардировку

Легендарный японский бейсболист Исао Харимото умер в возрасте 86 лет. За 23 сезона он совершил 3085 хитов — это рекорд японской NPB и единственный результат свыше 3000 в истории лиги. Также на его счету 504 хоум-рана и 319 украденных баз.

Харимото 18 раз участвовал в Матче всех звезд, семь раз становился лучшим отбивающим и в 1990 году был включен в Зал славы японского бейсбола. В 1962 году он помог Той Флайерз впервые выиграть чемпионат Японии.

Спортсмен родился в Хиросиме в 1940 году в корейской семье. В пятилетнем возрасте он пережил атомную бомбардировку города 6 августа 1945 года. Харимото рассказывал, что мать закрыла собой его и сестру, однако другая сестра погибла.

Профессиональную карьеру он начал в 1959 году и завершил в 1981-м. После этого Харимото занимался развитием бейсбола в Южной Корее, а также работал комментатором и экспертом.

Напомним, пять украинских легкоатлетов квалифицировались на первый абсолютный чемпионат мира. Украина будет представлена на соревнованиях в прыжках в высоту и метании молота.

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