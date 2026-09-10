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Плотницкий о победе Украины над Израилем: «Минимум усилий — почти максимальный результат»

Лидер сборной оценил старт команды на чемпионате Европы.
Сегодня, 22:10       Автор: Сергей Носенко
Олег Плотницкий / volleyball.ua
Олег Плотницкий / volleyball.ua

Доигровщик сборной Украины Олег Плотницкий прокомментировал победу над Израилем в первом матче группового этапа Евро-2026. Украинцы взяли верх со счетом 3:1 и начали турнир с трех очков.

Плотницкий отметил, что команда в целом контролировала ситуацию на площадке и не испытывала серьезного психологического давления. При этом он признал, что израильтяне хорошо действовали в защите.

"Минимум усилий — почти максимальный результат", — так волейболист охарактеризовал выступление Украины  в комментарии для Суспильне Спорт.

"Почему? Потому что 3:1. Они хорошо играли, не могу сказать, что мы плохо играли. Просто у них в защите получалось больше доставать сами розыгрыши, но в целом 3:1 — мне кажется, каких-то нервов не было, возможно, разве что в начале сета. А дальше нормально играли, в третьей партии где-то отпустили их, но я даже не помню, когда это было, не переживал по этому поводу. Не думаю, что и команда переживала".

Для Украины это был первый матч на чемпионате Европы после трехлетнего перерыва. Команда Рауля Лосано выступает в группе B, где также сыграет с Польшей, Болгарией, Португалией и Северной Македонией.

Напомним, команда Рауля Лосано взяла верх над соперником в четырех партиях.

 

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