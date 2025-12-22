iSport.ua
Плотницкий выиграл третий титул чемпиона мира с Перуджей

Итальянский клуб одолел в финале Осаку Блутеон.
Сегодня, 18:50       Автор: Андрей Безуглый
Олег Плотницкий / Getty Images
Олег Плотницкий / Getty Images

В ночь на понедельник, 22 декабря, состоялся финал клубного ЧМ по волейболу, где сошлись итальянская Перуджа и японская Осака Блутеон.

В первых двух сетах команда Олега Плотницкого довольно уверенно доминировала над соперником, но в третьем японцы почти сумели дать отпор.

Украинский легионер принес команде шесть очков, а лучшим игроком матча был признан диагональный Виссам бен Тара.

Для Плотницкого этот титул стал уже третьим в карьере. Всего в итальянском клубе украинец завоевал 12 трофеев, став одним из самых титулованных легионеров Суперлиги.

Клубный ЧМ по волейболу. Финал

Перуджа - Осака Блутеон 3:0 (25:20, 25:21, 29:27)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Олег Плотницкий

