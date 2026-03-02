НХЛ: Питтсбург разгромил Вегас, Флорида уступила Айлендерс
В ночь на понедельник, 2 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись шесть матчей.
Результаты матчей НХЛ за 1 марта
Анахайм – Калгари – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
Шайбы:
0:1 – 9 Фараби (Бичер, Ломберг)
1:1 – 31 Готье (Карлссон)
1:2 – 36 Шарангович (Фрост, Баль)
2:2 – 50 Готье (Сеннеке, Лакомб)
Айлендерс – Флорида – 5:4 (1:2, 2:1, 2:1)
Шайбы:
0:1 – 3 Вилманис (Бобровский, Грир)
0:2 – 14 Беннетт (Мэттью Ткачак, Экблад)
1:2 – 18 Шефер (Барзэл, Пулок)
2:2 – 27 Соуси (Деанджело, Хольмстрем)
2:3 – 32 Беннетт (Мэттью Ткачак)
3:3 – 37 Хорват (Шефер)
4:3 – 50 Шефер (Палат)
4:4 – 58 Райнхарт (Мэттью Ткачак, Экблад)
5:4 – 59 Ли (Пелек, Деанджело)
Миннесота – Сент-Луис – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Шайбы:
1:0 – 36 Капризов (К. Хьюз, Болди)
1:1 – 38 Майллу (Шенн, Томас)
1:2 – 56 Бучневич (Снаггеруд)
1:3 – 59 Томас (Бучневич)
Юта – Чикаго – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Шайбы:
0:1 – 19 Терявяйнен (Бертуцци)
0:2 – 31 Фолиньо
0:3 – 33 Слаггерт (Левшунов, Мур)
0:4 – 41 Терявяйнен (Мерфи, Влашич)
Сан-Хосе – Виннипег – 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 – 2 Баррон (Кепке, Пирсон)
1:1 – 41 Смит (Селебрини, Граф)
2:1 – 61 Миса (Дикинсон, Эклунд)
Питтсбург – Вегас – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 – 14 Киндел (Манта)
2:0 – 25 Чинахов (Брэзо, Новак)
3:0 – 29 Раст (Малкин, Карлссон)
4:0 – 35 Ракелль (Раст, Карлссон)
5:0 – 54 Брэзо (Летанг, Киндел)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!