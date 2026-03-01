iSport.ua
Гол Ваната не спас Жирону от очередного поражения

Автогол Рейса перечеркнул все усилия команды.
Вчера, 23:58       Автор: Андрей Безуглый
Жирона - Сельта / Getty Images
Жирона - Сельта / Getty Images

В воскресенье, 1 февраля, Жирона принимала дома Сельту. Владислав Ванат и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе.

В первом тайме команды активно боролись за контроль и создавали моменты. Соперники упустили ряд моментов открыть счет, а единственный - реализовал Ванат на 35-й минуте после углового.

Второй тайм также быстро стал очень зрелищным, так как Сельта сравняли счет уже на 58-й минуте. Жирона пошла вперед за победой, но в итоге Рейс отправил мяч в собственные ворота, и команде пришлось отыгрываться.

Жирона устроила полномасштабный штурм, но все попытки забить пресек кипер Сельты Ионит Раду. Румын справился со всеми ударами и принес победу своей команде.

Жирона - Сельта 1:2
Голы: Ванат, 35 - Хутгла, 58, Рейс (автогол), 70

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сельта Виго Жирона

