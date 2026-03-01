iSport.ua
Футбол

Тедеско побил рекорд среди тренеров Фенербахче

Турецкий клуб имеет внушительную серию без поражений.
Вчера, 22:33       Автор: Андрей Безуглый
Доменико Тедеско / Getty Images
Доменико Тедеско / Getty Images

Главный тренер Фенербахче Доменико Тедеско стал рекордсменом клуба.

В 24-м туре Суперлиги турецкий клуб сыграл вничью с Антальяспором, тем самым продлив серию без поражений до 21 матча.

Под руководством Тедеско Фенербахче выиграл 13 матчей и сыграл вничью восемь раз.

Таким образом бельгийский специалист побил рекорд Оскара Холда, который был установлен еще в сезоне1964/65.

На текущий момент Фенербахче идет вторым в чемпионате, отставая от Галатасарая на четыре очка.

Ранее также сообщалось, что Арсенал повторил рекорд лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


