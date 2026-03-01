Яремчук впервые сыграет в старте Лиона

Украинец начнет с первых минут матч против Марселя.

Лион опубликовал стартовый состав на предстоящий поединок против Марселя.

Впервые в стартовый состав французского клуба попал Роман Яремчук.

Напомним, что украинец уже провел два матча за новый клуб, в которых отличился одним ассистом.

В матче против Марселя Яремчук сыграет в тройке атаки с Ноа Нартеем и Эндриком. Начало поединка запланировано на 21:45.

Ранее также украинец отличился дебютным голом в Нидерландах.

