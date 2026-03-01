iSport.ua
Украинский форвард отметился дебютным голом за нидерландскую команду

Реализовал пенальти.
Сегодня, 19:33
Артем Степанов / Getty Images
Артем Степанов / Getty Images

Сейчас проходит матч чемпионата Нидерландов: Утрехт играет с АЗ Алкмар.

В составе хозяев играет украинский нападающий Артем Степанов. Он вышел в стартовом составе и на 39-й минуте матча сумел забить гол.

Форвард реализовал пенальти, назначенный в ворота АЗ после того, как голкипер алкмарцев снес партнера Артема по команде - Гейвая Зехиела.

Степанов без проблем исполнил 11-метровый удар, и сейчас Утрехт выигрывает со счетом 2:0 после первых сорока пяти минут.

Ранее другой украинский форвард дебютировал в Бундеслиге.

