Немецкий клуб попрощался с украинским нападающим

Артем Степанов возвращается в Байер, но на него есть ряд претендентов.
Сегодня, 19:38       Автор: Игорь Мищук
Артем Степанов / Getty Images
Артем Степанов / Getty Images

Нюрнберг объявил о досрочном прекращении арендного соглашения по поводу украинского нападающего Артема Степанова, права на которого принадлежат Байеру.

Об этом сообщает официальный сайт представителя второй немецкой Бундеслиги.

Читай также: Степанов отличился первым голом в профессиональном футболе

"Большое спасибо за преданность делу и всего наилучшего в будущем, Артем", - говорится в сообщении пресс-службы Нюрнберга.

В первой части нынешнего сезона Степанов провел за Нюрнберг 14 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

18-летний украинский форвард вернется в Байер, однако у него есть предложения от представителей второй Бундеслиги, а также из-за пределов Германии.

Как сообщалось ранее, всего на Степанова претендуют шесть клубов, а решение о его будущем будет принято в ближайшее время.

