"Я не обижаюсь": Итаума отреагировал на нежелание Усика с ним драться

Проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума ответил на слова обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика, который заявил, что не собирается с ним драться, поскольку не хочет сломать молодого парня.

Британский боксер предположил, что на самом деле украинец может думать совершенно иначе, и отметил, что не расстроится, если их поединок не состоится.

"Усику есть что сказать. Он не может выйти перед СМИ и сказать "нет". Позвольте мне задать вам вопрос. Как вы думаете, Усик смог бы нокаутировать Диллиана Уайта за минуту? Или если бы их бой должен был произойти до того, как я боксировал с Уайтом, вы могли бы подумать, что Усик нокаутирует его за минуту?

Он говорит, что я молодой парень, которого он сломает. Послушайте, я имею огромное уважение к Усику. Я не обижаюсь на эти слова. Я знаю, что это неправда. Люди могут быть не теми, кем они являются на камеру. Усику есть что сказать СМИ. Он не будет выступать и изображать себя в отрицательном ключе. Поэтому я не обижаюсь.

Если у меня будет возможность, я ею воспользуюсь. Если нет, то нет. Я чувствую, что люди хотят видеть что-то другое от Усика. Поэтому бой с Тайсоном Фьюри - это то же самое. Рико Верховен, а я его большой поклонник, это что-то другое. Фабио Вордли - это совсем другой бой", - сказал Итаума в комментарии iFL TV.

