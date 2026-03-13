Промоутер рассказал, когда Итаума получит титульный бой

Фрэнк Уоррен, промоутер проспекта супертяжелого дивизиона Мозеса Итаумы, высказался о перспективах своего подопечного.

Представитель британского боксера считает, что в случае успешного выступления в ближайшем поединке против Джермейна Франклина его клиент уже в этом году может получить шанс побороться за чемпионский титул.

"Итаума занимает первое место в рейтингах двух организаций, и он хочет драться за титул чемпиона мира. Мозес очень четко дал мне это понять.

Очень важно посмотреть, как Итаума справится с Джермейном Франклином и как он будет выглядеть. Дело в том, что в прошлом году Мозес провел всего два боя. Ему необходимо избавиться от ржавчины.

Я думаю, что Итаума подерется за чемпионский титул в этом году. Я поговорю с ним и его командой. Мы все сядем, рассмотрим этот вопрос и примем решение. Если Мозес победит в этом бою и сделает это так, как я ожидаю, то затем, думаю, он будет готов драться за титул", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Напомним, что бой Итаума - Франклин состоится 28 марта в Манчестере.

Ранее лидер супертяжелого дивизиона Александр Усик объяснил, почему не будет драться с Итаумой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!