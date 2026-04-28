iSport.ua
Русский Українська
Футбол

ПСЖ - Бавария: видео голов и лучших моментов матча 28.04.2026

Вашему вниманию видео голов полуфинального поединка Лиги чемпионов.
Вчера, 23:50       Автор: Игорь Мищук
ПСЖ - Бавария: видео голов матча / Getty Images

Во вторник, 28 апреля, ПСЖ принимает на своем поле Баварию в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Вашему вниманию видео всех голов матча ПСЖ - Бавария в 1/2 финала Лиги чемпионов:

0:1 – Кейн, 17 (пен.)

1:1 – Кварацхелия, 24

2:1 – Невеш, 33

2:2 – Олисе, 41

3:2 – Дембеле, 45+5 (пен.)

4:2 – Кварацхелия, 56

5:2 – Дембеле, 58

5:3 – Упамекано, 65

5:4 – Диас, 68

Источник: MEGOGO

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Хиггинс выбил О'Салливана
просмотров
Футбол сегодня: завершение тура УПЛ, Ярмолюк против Манчестер Юнайтед, матчи Серии А и Ла Лиги
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Эпицентр и Александрия сыграли вничью, Заря встретится с Вересом
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:02
ПСЖ взял верх над Баварией в феерическом голепаде
Вчера, 23:50
Лига Чемпионов23:50
ПСЖ - Бавария: видео голов матча
Бокс23:45
"Должен побеждать таких": Промоутер Джошуа сделал прогноз на ближайший бой
Формула 122:40
Кадиллак подготовил специальную ливрею к Гран-при Майами
Бокс21:58
Промоутер Фьюри сообщил, когда и где может состояться бой против Джошуа
Европа21:16
Реал работает над возвращением Моуринью на пост тренера
Бокс20:45
Усик обратился к Джошуа после анонса его следующих боев
Лига конференций20:18
Матч с Кристал Пэлас обслужит хорошо знакомый Шахтеру рефери
Бокс19:45
Бокс: расписание боев
Бокс19:35
"Следующий шаг на моем пути": Джошуа отреагировал на анонс ближайшего боя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK