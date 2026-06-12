Трубин и Судаков получили нового тренера в Бенфике

Бывший наставник Фулхэма Марку Силва был представлен в качестве нового главного тренера Бенфики.

Об этом сообщает официальный сайт лиссабонского клуба.

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48-летний португальский специалист подписал с "орлами" контракт, рассчитанный до лета 2028 года с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее Силва также работал с Эшторилом, Спортингом, Олимпиакосом, Халл Сити, Уотфордом и Эвертоном, а последним его клубом был Фулхэм, который он покинул после завершения нынешнего сезона.

Во главе лиссабонской команды Силва сменил Жозе Моуринью, который ранее вернулся на пост тренера мадридского Реала.

Напомним, что за Бенфику выступают два украинца: голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков. Минувший сезон "орлы" завершили на третьем месте в чемпионате Португалии и не попали в Лигу чемпионов.

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