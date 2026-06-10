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Футбол

"Было честью": Моуринью попрощался с Бенфикой

Португальский специалист подвел итоги своей работы в лиссабонском клубе.
Сегодня, 18:28       Автор: Игорь Мищук
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью попрощался с "орлами".

63-летний португальский специалист обратился со словами благодарности к представителям лиссабонского клуба за совместную работу.

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"Благодарю президента Руя Кошту за предоставленную мне возможность поработать в Бенфике. Представлять этот клуб было честью и привилегией.

Я также выражаю признательность всем сотрудникам Бенфики за образцовый профессионализм, преданность делу и компетентность.

Искренне благодарен игрокам, с которыми имел удовольствие работать, и желаю им наибольших личных и профессиональных успехов. Я уверен, что за короткий срок мы создали прочную связь: мой игрок однажды - мой игрок навсегда", - написал Моуринью в Instagram.

Напомним, что Моуринью вернется на пост главного тренера Реала после переизбрания президентом мадридского клуба Флорентино Переса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика Жозе Моуринью

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