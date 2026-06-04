Президент Реала анонсировал назначение нового тренера

Президент Реала Флорентино Перес подтвердил, что новым главным тренером команды должен стать Жозе Моуринью.

Португальский специалист готовится вернуться в стан "сливочных" в случае переизбрания 79-летнего функционера на пост главы мадридского клуба.

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Перес в социальных сетях своей предвыборной кампании опубликовал ролик с участием Моуринью. 63-летний португальский тренер на видео одет в футболку Реала и говорит: "Да".

"Моу, история еще впереди", - подписал видео предвыборный штаб нынешнего президента мадридского клуба.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

Напомним, что Моуринью уже возглавлял Реал с 2010 по 2013 год.

Выборы президента мадридского клуба состоятся в воскресенье, 7 июня.

Ранее сообщалось, что Реал договорился о переходе с защитником Интера.

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