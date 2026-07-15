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Реал может оформить сенсационный трансфер этим летом

Подписать Олисе.
Сегодня, 21:50       Автор: Валентина Чорноштан
Майкл Олисе / Getty Images
Майкл Олисе / Getty Images

Вингер Баварии Майкл Олисе заинтересован в переходе в мадридский Реал.

Как сообщает Foot Mercato, в мадридской команде знают о желании игрока присоединиться к ним и рассматривают трансфер француза.

Бавария не хочет терять 24-летнего вингера, но готова отпустить его при исключительном предложении - не менее 200 миллионов евро.

Отмечается, что после чемпионата мира Олисе проведёт встречу с руководством Баварии, где решится его будущее.

К слову, капитан Барселоны может покинуть клуб этим летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Бавария Мюнхен Майкл Олисе

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