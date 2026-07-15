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Баскетбол

Филадельфия активно пытается подписать экс-форварда Лейкерс

Сиксерс активно пытается подписать Леброна Джеймса.
Вчера, 22:41       Автор: Валентина Чорноштан
Леброн Джеймс / Getty Images
Леброн Джеймс / Getty Images

Филадельфия продолжает активно бороться за подписание четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса.

Как  сообщает ESPN,во вторник сразу трое лидеров Филадельфии - Тайриз Макси, Джоэл Эмбиид и Джейлен Браун связались с форвардом, чтобы лично убедить его перейти в их команду.

Отмечается, что именно Макси наиболее активно пытается убедить Джеймса продолжить карьеру в Филадельфии.

Однако на форварда также претендуют Кливленд, Майами, Голден Стэйт и Миннесота, которые, по информации СМИ, также находятся в контакте с окружением игрока.

К слову, Милуоки Бакс включился в гонку за Уотсона.

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