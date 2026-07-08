Агент Леброна раскрыл детали ухода своего клиента из Лейкерс

Месяц назад Леброн был готов остаться на 80%.

Стали известны новые подробности расставания Леброна Джеймса с Лейкерс.

По данным ESPN, клуб пытался организовать разговор с форвардом перед открытием рынка свободных агентов. Однако агент Рич Пол сообщил, что игрок уже принял решение не возвращаться в команду.

Сообщается, что Лейкерс не представили Джеймсу план развития состава и не обсуждали с ним условия нового соглашения. Именно после этого баскетболист окончательно решил сменить клуб.

Источник добавляет, что за несколько недель до этого Леброн говорил своему агенту о своей готовности вернуться в Лейкерс на 80%.

Ранее стало известно, какая команда является главным фаворитом в борьбе за Леброна.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!