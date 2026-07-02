"Клубы не имеют ни сроков, ни информации": инсайдер - о планах Леброна
Ситуация с будущим Леброна Джеймса остается полностью неопределенной, сообщает инсайдер Брайан Уиндхорст.
Напомним, что звездный форвард сообщил Лейкерс о своем решении и намерен продолжить карьеру в другом месте, однако другой клуб до сих пор неизвестен.
По словам Уиндхорста, интерес со стороны команд есть, однако ни одна из сторон пока не дошла даже до стадии полноценных обсуждений или встреч с игроком. Клубы не понимают ни временных рамок, ни критериев, по которым Леброн примет решение о своем будущем.
Brian Windhorst on Lebron:— Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) July 2, 2026
"To this point there has not been much back and forth. The teams have expressed interest but there has not been traction going forward on what a process might be whether there will be a meeting or whether they'll be given an opportunity to formally… pic.twitter.com/MCOdyMH7Rx
Инсайдер добавил, что в данный момент Джеймс проводит время вдали от баскетбольной повестки, играя в гольф, а рынок фактически замер в ожидании его дальнейших шагов.
Тем временем Михайлюк получил гарантированный контракт в НБА.
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