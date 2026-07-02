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Баскетбол

"Клубы не имеют ни сроков, ни информации": инсайдер - о планах Леброна

Клубы ждут его решения.
Сегодня, 17:49       Автор: Валентина Чорноштан
Леброн Джеймс / Getty Images
Леброн Джеймс / Getty Images

Ситуация с будущим Леброна Джеймса остается полностью неопределенной, сообщает инсайдер Брайан Уиндхорст.

Напомним, что звездный форвард сообщил Лейкерс о своем решении и намерен продолжить карьеру в другом месте, однако другой клуб до сих пор неизвестен.

По словам Уиндхорста, интерес со стороны команд есть, однако ни одна из сторон пока не дошла даже до стадии полноценных обсуждений или встреч с игроком. Клубы не понимают ни временных рамок, ни критериев, по которым Леброн примет решение о своем будущем.

Инсайдер добавил, что в данный момент Джеймс проводит время вдали от баскетбольной повестки, играя в гольф, а рынок фактически замер в ожидании его дальнейших шагов.

Тем временем Михайлюк получил гарантированный контракт в НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс

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