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Футбол

Канселу вернется в Барселону

Португалец разорвал контракт с Аль-Хилялем.
Сегодня, 20:50       Автор: Андрей Безуглый
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Жоау Канселу снова станет игроком Барселоны, сообщает Фабрицио Романо.

Напомним, что португалец провел вторую половину прошлого сезона в каталонском клубе. А затем в июле согласовал с клубом новый контракт.

Единственной преградой для полноценного перехода был его контракт с Аль-Хилялем, который он успешно расторг.

Саудовский клуб согласился прекратить сотрудничество и просто отпустил игрока в Испанию.

Ранее также сообщалось, что Барселона приближается к трансферу Родри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жоау Канселу

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