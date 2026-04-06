Флик определился с будущим Канселу в Барселоне

В восторге от игрока и видит его основным левым защитником.
Сегодня, 07:58       Автор: Валентина Чорноштан
Жоау Канселу / Getty Images

Жоау Канселу зимой 2026 года перешел из Аль-Хилаля в Барселону на правах аренды, и главный тренер каталонской команды Ханси Флик принял решение касательно судьбы игрока в составе "сине-гранатовых".

Как пишет Diario Sport, немецкий наставник в восторге от игры португальца и собирается сделать его игроком стартового состава, а именно основным левым защитником.

Барселона рассчитывает договориться с командой из Саудовской Аравии о продлении аренды еще на сезон 31-летнего футболиста, также не исключается вариант оформить полноценный трансфер в июне 2026 года.

Напомним, что за этот отрезок в Барселоне Канселу принял участие в 13 матчах, сумел забить один гол и сделал два ассиста.

К слову, РБ Лейпциг попробует удержать свою главную звезду.

