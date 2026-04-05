РБ Лейпциг попробует удержать свою главную звезду

Вингер РБ Лейпциг Ян Диоманде может остаться в клубе, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что 19-летний ивуариец высоко ценится европейскими скаутами. Топ-клубы готовы выложить за игрока огромные деньги.

Однако немецкий клуб предпочел бы сохранить Диоманде еще хотя бы на один сезон. Хотя и могли бы заработать не менее 80 млн евро на его продаже.

Вместо этого "быки" предложат футболисту новый контракт, рассчитывая удержать его в клубе, как можно дольше.

Сам же Диоманде не будет спешить принимать решение о своем будущем. Сначала игрок хочет оценить предложения, которые он должен получить летом.

В текущем сезоне Ян Диоманде провел 30 матчей, отличившись одиннадцатью голами и восемью ассистами.

