iSport.ua
Русский Українська
Футбол

РБ Лейпциг попробует удержать свою главную звезду

Яну Диоманде предложат новый контракт.
Вчера, 12:13       Автор: Андрей Безуглый
Ян Диоманде / Getty Images

Вингер РБ Лейпциг Ян Диоманде может остаться в клубе, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что 19-летний ивуариец высоко ценится европейскими скаутами. Топ-клубы готовы выложить за игрока огромные деньги.

Однако немецкий клуб предпочел бы сохранить Диоманде еще хотя бы на один сезон. Хотя и могли бы заработать не менее 80 млн евро на его продаже.

Вместо этого "быки" предложат футболисту новый контракт, рассчитывая удержать его в клубе, как можно дольше.

Сам же Диоманде не будет спешить принимать решение о своем будущем. Сначала игрок хочет оценить предложения, которые он должен получить летом.

В текущем сезоне Ян Диоманде провел 30 матчей, отличившись одиннадцатью голами и восемью ассистами.

Ранее также сообщалось, что Челси выбрал ценник для скандального хавбека.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" обыграли Албанию в товарищеском матче
просмотров
Футбол сегодня: матч Шахтера, Интер - Рома, Монако - Марсель
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Франция возглавила список
просмотров
УПЛ: Шахтер и ЛНЗ разгромили соперников, ничьи Оболони с Зарей и Полесья с Вересом
просмотров
Ястремская успешно стартовала на турнире в Чарльстоне, обыграв "нейтралку"
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:50
Европа23:50
Интер в матче с семью голами разгромил Рому
Бокс22:57
"Я заботился о Дереке": Уайлдер оценил свою победу над Чисорой
Европа22:35
Лидс в драматичном четвертьфинале прошел Вест Хэм в Кубке Англии
Теннис21:52
Стародубцева потерпела поражение в финале турнира в Чарльстоне
Украина21:18
Шахтер потерял вингера перед четвертьфиналом Лиги конференций
Теннис20:40
Калинина вышла в финал квалификации турнира в Линце
Украина20:20
УПЛ: Шахтер и ЛНЗ разгромили соперников, ничьи Оболони с Зарей и Полесья с Вересом
Украина19:59
Полесье и Верес не определили победителя
Европа19:34
ПСВ досрочно стал чемпионом Нидерландов
Футзал18:55
Экстра-лига по футзалу: Атлетик уступил Любарту, Тайр Эксперт обыграл Сокол, ничья Фурнитуры и Урагана
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK