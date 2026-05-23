Левченко выиграла этап Бриллиантовой лиги в Китае, Геращенко стала второй

Украинские легкоатлетки оформили двойной подиум на соревнованиях.
Сегодня, 18:39       Автор: Игорь Мищук
Юлия Левченко и Ирина Геращенко / Getty Images

Украинские легкоатлетки Юлия Левченко и Ирина Геращенко заняли первые два места на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне.

В секторе прыжков в высоту украинки стали единственными, кто преодолел планку 1,97 м. Геращенко сделала это со второй попытки, а Левченко - с третьей.

Судьба золотой медали определялась на высоте 1,99 м. Геращенко покорить эту планку не смогла, тогда как Левченко взяла ее с третьей попытки.

В итоге Левченко стала победительницей соревнований, а Геращенко - серебряной призеркой.

Бриллиантовая лига
Сямэнь, Китай
Прыжки в высоту, женщины

  1. Юлия Левченко (Украина) - 1,99
  2. Ирина Геращенко (Украина) - 1,97
  3. Ламара Дистин (Ямайка) - 1,94

Напомним, ранее Украина с лучшим за 20 лет результатом завершила чемпионат мира по легкой атлетике.

Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном

