Левченко выиграла этап Бриллиантовой лиги в Китае, Геращенко стала второй
Украинские легкоатлетки оформили двойной подиум на соревнованиях.
Украинские легкоатлетки Юлия Левченко и Ирина Геращенко заняли первые два места на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне.
В секторе прыжков в высоту украинки стали единственными, кто преодолел планку 1,97 м. Геращенко сделала это со второй попытки, а Левченко - с третьей.
Судьба золотой медали определялась на высоте 1,99 м. Геращенко покорить эту планку не смогла, тогда как Левченко взяла ее с третьей попытки.
В итоге Левченко стала победительницей соревнований, а Геращенко - серебряной призеркой.
Бриллиантовая лига
Сямэнь, Китай
Прыжки в высоту, женщины
- Юлия Левченко (Украина) - 1,99
- Ирина Геращенко (Украина) - 1,97
- Ламара Дистин (Ямайка) - 1,94
Напомним, ранее Украина с лучшим за 20 лет результатом завершила чемпионат мира по легкой атлетике.
