Левченко выиграла этап Бриллиантовой лиги в Китае, Геращенко стала второй

Украинские легкоатлетки Юлия Левченко и Ирина Геращенко заняли первые два места на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне.

В секторе прыжков в высоту украинки стали единственными, кто преодолел планку 1,97 м. Геращенко сделала это со второй попытки, а Левченко - с третьей.

Судьба золотой медали определялась на высоте 1,99 м. Геращенко покорить эту планку не смогла, тогда как Левченко взяла ее с третьей попытки.

В итоге Левченко стала победительницей соревнований, а Геращенко - серебряной призеркой.

Бриллиантовая лига

Сямэнь, Китай

Прыжки в высоту, женщины

Юлия Левченко (Украина) - 1,99 Ирина Геращенко (Украина) - 1,97 Ламара Дистин (Ямайка) - 1,94

Напомним, ранее Украина с лучшим за 20 лет результатом завершила чемпионат мира по легкой атлетике.

