Украина с лучшим за 20 лет результатом завершила чемпионат мира по легкой атлетике

В польском городе Торунь накануне закончился чемпионата мира-2026 по легкой атлетике в помещении.

Украина завершила выступления на мировом первенстве на четвертом месте в медальном зачете, разделив эту позицию с Португалией.

Украинская сборная на чемпионате мира завоевала три награды - все в прыжках в высоту: Ярослава Магучих и Олег Дорощук стали чемпионами мира, а Юлия Левченко выборола серебряную медаль.

Читай также: Магучих завоевала золото чемпионата мира по легкой атлетике в помещении

Четвертое место медального зачета стало лучшим за 20 лет результатом Украины. На чемпионате мира в 2006 году украинцы разделили третье место с Эфиопией.

Выиграла медальный зачет сборная США с 18 наградами, пять из которых золотые.

Чемпионат мира-2026 по легкой атлетике в помещении

Медальный зачет

золото + серебро + бронза = медалей

1. США - 5 + 7 + 6 = 18 медалей

2. Великобритания - 4 + 0 + 0 = 4

3. Италия - 3 + 2 + 0 = 5

4. Украина - 2 + 1 + 0 = 3

4. Португалия - 2 + 1 + 0 = 3

6. Испания - 1 + 2 + 2 = 5

7. Нидерланды - 1 + 2 + 1 = 4

8. Бельгия - 1 + 2 + 0 = 3

9. Польша - 1 + 1 + 2 = 4

10. Швейцария - 1 + 1 + 1 = 3

Напомним, что на нынешних соревнованиях швед Арман Дюплантис с новым рекордом четвертый раз подряд стал чемпионом мирав прыжках с шестом.

