Дорощук принес Украине золотую медаль в прыжках в высоту

В субботу, 21 марта, в польском Торуне проходил чемпионат мира по лёгкой атлетике, на котором состоялись соревнования по мужским прыжкам в высоту.

В них принял участие украинец Олег Дорощук, который сумел завоевать золотую медаль, опередив представителя Мексики Эрика Портильо.

Соревнования начинались с высот 2,17 и 2,22 м, которые не стали проблемой для украинца.

Затем для Олега испытанием стала планка на 2,30 м, однако именно Дорощук первым преодолел её с первой попытки. В сложной борьбе с мексиканцем Портильо украинец вышел победителем встречи.

Ранее Ярослава Магучих завоевала золото чемпионата мира по лёгкой атлетике в помещении.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!