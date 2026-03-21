Дорощук принес Украине золотую медаль в прыжках в высоту

Первый преодолел 2,30 и победил мексиканца Портильо.
Сегодня, 14:58       Автор: Валентина Чорноштан
Олег Дорощук / Getty Images
Олег Дорощук / Getty Images

В субботу, 21 марта, в польском Торуне проходил чемпионат мира по лёгкой атлетике, на котором состоялись соревнования по мужским прыжкам в высоту.

В них принял участие украинец Олег Дорощук, который сумел завоевать золотую медаль, опередив представителя Мексики Эрика Портильо.

Соревнования начинались с высот 2,17 и 2,22 м, которые не стали проблемой для украинца.

Затем для Олега испытанием стала планка на 2,30 м, однако именно Дорощук первым преодолел её с первой попытки. В сложной борьбе с мексиканцем Портильо украинец вышел победителем встречи.

Ранее Ярослава Магучих  завоевала золото чемпионата мира по лёгкой атлетике в помещении.

