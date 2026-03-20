Магучих завоевала золото чемпионата мира по легкой атлетике в помещении

Левченко разделила серебро еще с двумя спортсменками.
Сегодня, 14:40       Автор: Игорь Мищук
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

В пятницу, 20 марта, стартовал чемпионат мира-2026 по легкой атлетике в помещении, который проходит в польском городе Торунь.

Первый комплект медалей был разыгран в секторе прыжков в высоту у женщин, а Украину в финале соревнований представляли Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Читай также: Левченко финишировала третьей на этапе Мирового тура

Среди 11 участниц с первой попытки планки на высотах 1,96 метра и 1,99 метра взяли четыре спортсменки: обе украинки, сербка Ангелина Топич и австралийка Никола Олислагерс.

Решающей в противостоянии атлеток стала высота 2,01 метра. Магучих взяла планку с первого раза, тогда как три другие спортсменки преодолеть ее не смогли.

Далее Магучих заказала себе высоту 2,06 метра - рекорд чемпионатов мира в помещении, однако преодолеть ее не сумела.

Магучих стала обладательницей золотой медали, а Левченко, Топич и Олислагерс разделили между собой серебро.

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении
Прыжки в висоту, женщины

  • 1. Ярослава Магучих (Украина) - 2,01 м
  • 2. Юлия Левченко (Украина) - 1,99 м
  • 2. Ангелина Топич (Сербия) - 1,99 м
  • 2. Никола Олислагерс (Австралия) - 1,99 м

Ранее сообщалось, что Магучих стала чемпионкой Украины.

Статьи по теме

Левченко финишировала третьей на этапе Мирового тура Левченко финишировала третьей на этапе Мирового тура
Геращенко завоевала "бронзу" на первых соревнованиях после декрета Геращенко завоевала "бронзу" на первых соревнованиях после декрета
Магучих и Левченко разыграли медали в украинской дуэи в Карлсруэ Магучих и Левченко разыграли медали в украинской дуэи в Карлсруэ
Биатлон-2025/2026: заключительный этап Кубка мира в Холменколлене продолжится мужским спринтом Биатлон-2025/2026: заключительный этап Кубка мира в Холменколлене продолжится мужским спринтом

Видео

Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку
Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку

