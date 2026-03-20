Магучих завоевала золото чемпионата мира по легкой атлетике в помещении

Левченко разделила серебро еще с двумя спортсменками.

В пятницу, 20 марта, стартовал чемпионат мира-2026 по легкой атлетике в помещении, который проходит в польском городе Торунь.

Первый комплект медалей был разыгран в секторе прыжков в высоту у женщин, а Украину в финале соревнований представляли Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Читай также: Левченко финишировала третьей на этапе Мирового тура

Среди 11 участниц с первой попытки планки на высотах 1,96 метра и 1,99 метра взяли четыре спортсменки: обе украинки, сербка Ангелина Топич и австралийка Никола Олислагерс.

Решающей в противостоянии атлеток стала высота 2,01 метра. Магучих взяла планку с первого раза, тогда как три другие спортсменки преодолеть ее не смогли.

Далее Магучих заказала себе высоту 2,06 метра - рекорд чемпионатов мира в помещении, однако преодолеть ее не сумела.

Магучих стала обладательницей золотой медали, а Левченко, Топич и Олислагерс разделили между собой серебро.

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении

Прыжки в висоту, женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) - 2,01 м

2. Юлия Левченко (Украина) - 1,99 м

2. Ангелина Топич (Сербия) - 1,99 м

2. Никола Олислагерс (Австралия) - 1,99 м

Ранее сообщалось, что Магучих стала чемпионкой Украины.

