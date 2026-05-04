Дебютант Челси покинул поле на носилках

Джесси Дерри получил, возможно, серьезную травму головы.
Сегодня, 18:30       Автор: Андрей Безуглый
Джесси Дерри / Getty Images

В рамках 35-го тура АПЛ встречаются Челси и Ноттингем.

Уже на старте поединка Зак Эбботт столкнулся головами с нападающим Челси Джесси Дерри. Арбитр сразу поставил пенальти в ворота Ноттингема, однако ситуация вышла кошмарной для Челси.

Обоим игрокам срочно понадобилась медицинская помощь. Эбботт вскоре сумел покинуть поле самостоятельно, его заменили на Неко Уильямса.

А вот состояние Дерри было начительно хуже. После первой помощи игрока погрузили на носилки с килосродной маской и унесли с поля.

Отметим, что для Джесси Дерри это был первый проффесиональный матч в карьере.

