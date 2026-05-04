В Швейцарии появился неожиданный чемпион

Тун впервые выиграл титул Суперлиги за 128 лет.

Чемпион Швейцарии неожиданно стал Тун.

Клуб, который лишь в этом сезоне сумел пробиться в высшую лигу, сразу выиграл чемпионский титул.

Накануне Тун проиграл Базелю, однако ближайший преследователь Санкт-Галлен также проиграл свой матч, и команда Мауро Лустринелли стала чемпионом.

Для Туна это первый чемпионский трофей Суперлиги за всю 128-летнюю историю клуба.

Последние пять лет клуб выживал за пределами Суперлиги, время от времени оказываясь на грани банкротства. Но в итоге в прошлом сезоне выиграл вторую лигу с отрывом в 11 очков.

Ранее также сообщалось, что Интер досрочно стал чемпионом Италии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!