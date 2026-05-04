Леклер потерял еще две позиции на Гран-при Майами

Пилот Феррари Шарль Леклер еще ниже опустился в зачете Гран-при Майами.

Напомним, накануне стало известно, что стюарды рассматривают эпизоды с участием монегаска, Макса Ферстаппена и Джорджа Расселла.

Пилот Мерседес остался без наказания, Ферстаппен получил прятисекундный штраф, но не потерял пятую позицию.

А вот Леклер опустился с шестой строчки на восьмую. Стюарды решили, что пилот срезал повороты, за счет чего получил преимущество, а повреждения болида не сочли уважительной причиной.

В итоге монегаск получил проезд по пит-лейн, который конвертировался в 20 секунд и привел к потере двух позиций. Льюис Хэмилтон поднялся на шестое место, а Франко Колапинто - на седьмое.

