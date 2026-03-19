Победитель "24 часов Ле-Мана" о битве Хэмилтона и Леклера

Победитель гонки 24 часа Ле-Мана в классе LMP2 Йерун Блекемолен поделился своими мыслями относительно борьбы между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером за третье место на Гран-при Китая.

"Мне очень понравилось наблюдать за Хэмилтоном в прошлый уик-энд и за его сражениями с Леклером. Они оба такие энергичные. В итоге он выиграл в честной борьбе. Всё было на грани, но гонщики не перешли черту", - цитирует нидерландца F1 Oversteer.

Добавим, что тогда третье место занял семикратный чемпион и сумел повторить уникальное достижение.

Я просто считаю, что Леклер сильнее как пилот, но в некотором смысле это трасса Хэмилтона он всегда хорошо там выступал. Такое бывает на некоторых автодромах: всё складывается, ты нащупываешь ритм. Так что не думаю, что у него будет преимущество в Феррари. Но было бы здорово, если он действительно присоединится к борьбе и, возможно, снова одержит победу в гонке.

К слову, Астон Мартин могут отстранить от гонок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!