Победитель "24 часов Ле-Мана" о битве Хэмилтона и Леклера

Прокомментировал подиумное сражение пилотов Скудерии.
Сегодня, 11:23       Автор: Валентина Чорноштан
Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер / Getty Images
Победитель гонки 24 часа Ле-Мана в классе LMP2 Йерун Блекемолен поделился своими мыслями относительно борьбы между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером за третье место на Гран-при Китая.

"Мне очень понравилось наблюдать за Хэмилтоном в прошлый уик-энд и за его сражениями с Леклером. Они оба такие энергичные. В итоге он выиграл в честной борьбе. Всё было на грани, но гонщики не перешли черту", - цитирует нидерландца F1 Oversteer.

Добавим, что тогда третье место занял семикратный чемпион  и сумел повторить уникальное достижение.

Я просто считаю, что Леклер сильнее как пилот, но в некотором смысле это трасса Хэмилтона он всегда хорошо там выступал. Такое бывает на некоторых автодромах: всё складывается, ты нащупываешь ритм. Так что не думаю, что у него будет преимущество в Феррари. Но было бы здорово, если он действительно присоединится к борьбе и, возможно, снова одержит победу в гонке.

К слову, Астон Мартин могут отстранить от гонок.

Статьи по теме

Леклер оценил силу Феррари перед Гран-при Австралии Леклер оценил силу Феррари перед Гран-при Австралии
Леклер оценил подготовку к открытию сезона Леклер оценил подготовку к открытию сезона
Леклер показал лучшее время на предсезонных тестах Леклер показал лучшее время на предсезонных тестах
Леклер высказался касательно лучшего времени во 2-й день тестов в Бахрейне Леклер высказался касательно лучшего времени во 2-й день тестов в Бахрейне

НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо
Биатлон-2025/2026: Норвегия и Швеция победами в смешанных эстафетах закрыли восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Шахтёра с Лехом, а также другие матчи Лиги Европы и Лиги конференций
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Лига Чемпионов14:29
Английский фиаско. Четыре клуба АПЛ не справились с 1/8 финала ЛЧ
НБА14:02
Селтикс оформили уникальное достижение в матчах с командами из Калифорнии
Европа13:38
Барселона продолжает вести переговоры с Манчестер Юнайтед по Рэшфорду
Бокс12:59
Александр Гвоздик оценил перспективы Александр Хижняк перед дебютом в профи
Европа12:29
Фермин сумел побить рекорд Хави
Лига Чемпионов11:53
Тяжелые травмы у Галатасарая. Осимхен и Ланг получили повреждения в ЛЧ
Лига конференций11:30
Шахтер – Лех: превью ответного матча 1/8 финала Лиги конференций
Формула 111:23
Победитель "24 часов Ле-Мана" о битве Хэмилтона и Леклера
Теннис10:56
Пятая ракетка мира снялся с мастерса в Майами
Другие страны10:28
Месси забил 900 гол в карьере
