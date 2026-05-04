Неймар устроил потасовку с сыном Робиньо на тренировке Сантоса

Причиной конфликта стала странная обида некогда звездного футболиста.
Сегодня, 11:59       Автор: Игорь Мищук
Нападающий Сантоса Неймар во время тренировки устроил потасовку с Робиньо Жуниором, сыном еще одного экс-игрока сборной Бразилии Робиньо.

Как сообщает Ge.Globo, конфликт случился во время занятия на клубной базе. 34-летний футболист остался недоволен, что его 18-летний коллега обыграл его в одном из игровых эпизодов, восприняв это как проявление неуважения.

Неймар попросил Робиньо-младшего успокоиться, после чего словесная перепалка переросла в потасовку с взаимными толчками, а старший футболист, по словам очевидца, также дал пощечину младшему. После Неймар разозлился и еще и подставил подножку Жуниору, из-за чего тот упал на газон.

Сантос и агент Робиньо комментировать эпизод отказались, а в окружении Неймара заявили, что ничего не знают об этом инциденте.

Позже стало известно, что Неймар после тренировки пообщался с Робиньо-младшим на базе клуба и попросил прощения за свою эмоциональную реакцию. По информации источников, конфликт между игроками был урегулирован.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал условие для вызова Неймара на ЧМ-2026.

