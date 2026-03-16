Анчелотти назвал условие для вызова Неймара в сборную на ЧМ-2026

Тренер бразильской команды оценил шансы игрока поехать на мировое первенство.
Вчера, 23:24       Автор: Игорь Мищук
Неймар / Getty Images

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о возможности участия вингера Сантоса Неймара в чемпионате мира-2026.

Итальянский специалист не вызвал 34-летнего футболиста на ближайшие мартовские товарищеские матчи с Францией и Хорватией и отметил, что игрок будет приглашен в национальную команду, если будет в стопроцентной форме.

"Неймар может поехать на чемпионат мира, если будет в форме на 100%. Я не вызвал Неймара сейчас, потому что он не готов на все 100%. Нам нужны игроки, которые на данный момент находятся в своей лучшей форме.

Неймар должен продолжать работать, играть, демонстрировать свои лучшие качества на поле и хорошую физическую форму", - приводит слова Анчелотти пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

В нынешнем сезоне Неймар успел провести за Сантос четыре матча во всех турнирах, в которых отличился двумя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Неймар готов завершить карьеру, если не попадет на ЧМ-2026.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Карло Анчелотти сборная Бразилии

