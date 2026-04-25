iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Защитник Реала не поможет сборной Бразилии на ЧМ-2026

Эдеру Милитао потребуется операция после очередной травмы.
Сегодня, 17:58       Автор: Игорь Мищук
Защитник Реала и сборной Бразилии Эдер Милитао угодил на длительный срок в лазарет мадридского клуба.

Ранее у 28-летнего футболиста случился рецидив травмы двуглавой мышцы левого бедра во время матча 33-го тура Ла Лиги против Алавеса (2:1) 21 апреля.

Как сообщает COPE, повреждение игрока оказалось серьезнее, чем предполагалось изначально. У защитника разошелся послеоперационный рубец от предыдущей мышечной травмы, полученной в декабре на том же месте. Тогда он пропустил почти четыре месяца.

Теперь бразильцу придется перенести операцию, из-за чего он будет вынужден пропустить чемпионат мира-2026 и не вернется на поле до начала сезона-2026/27.

Для Милитао это уже четвертая травма в этом сезоне. В текущей кампании защитник успел провести за Реал 21 матч во всех турнирах, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бразилии Реал Мадрид Эдер Милитао

Статьи по теме

Видео

Популярное на сайте

Последние новости

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK