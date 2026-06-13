Леброн привлёк интерес полдюжины клубов
На форварда Леброна Джеймса претендуют до 12 клубов НБА.
По информации его агента, 41-летний баскетболист вызывает серьёзный интерес на рынке свободных агентов.
Отмечается, что с представителем Леброна связались около 10-12 команд НБА, заинтересованных в подписании звёздного баскетболиста.
Напомним, что после завершения контракта с Лейкерс на 52,6 миллиона долларов Джеймс станет неограниченно свободным агентом.
"There has been incoming calls from teams with the excitement of LeBron James playing for them..— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) June 12, 2026
There has been about 10-12 teams that have reached out" ~ @RichPaul4 #PMSLive https://t.co/ZcpyP4hDTw pic.twitter.com/9HpTQC9FYo
К слову, ещё одна главная трансферная цель в это межсезонье - звезда Селтикса.
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