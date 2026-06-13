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Баскетбол

Леброн привлёк интерес полдюжины клубов

Самый желанный свободный агент.
Сегодня, 12:52       Автор: Валентина Чорноштан
Леброн Джеймс / Getty Images
Леброн Джеймс / Getty Images

На форварда Леброна Джеймса претендуют до 12 клубов НБА.

По информации его агента, 41-летний баскетболист вызывает серьёзный интерес на рынке свободных агентов.

Отмечается, что с представителем Леброна связались около 10-12 команд НБА, заинтересованных в подписании звёздного баскетболиста.

Напомним, что после завершения контракта с Лейкерс на 52,6 миллиона долларов Джеймс станет неограниченно свободным агентом.

К слову, ещё одна главная  трансферная цель в это межсезонье - звезда Селтикса.

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